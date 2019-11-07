Знайшли нову неочікувану функцію клітора

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Для чого потрібний клітор
Для чого потрібний клітор / Unsplash

Виявилось, що знання про функції клітора були неповними. Твердження про те, що функція клітора полягає лише в тому, щоб отримати сексуальне задоволення – застаріла.

Довгий період часу люди думали, що клітор – це суто ця "випнута" частина над уретрою, яка замикає верхню частину малих статевих губ. Пізніше стало відомо, що клітор має велику внутрішню частину, яка тягнеться до промежини, повідомляє Clinical Anatomy.

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Відомо, що клітор допомагає швидше досягнути оргазму, проте деякі лікарі неодноразово помічали, що травмування або видалення цього органу часто супроводжується безпліддям.

Фахівці вирішили дослідити це питання і виявили, що стимуляція клітора та оргазм допомагають при зачатті.

Під час стимуляції клітора в мозку активуються зони, які викликають зміни в жіночому репродуктивному тракті. Через це цервікальний слиз захоплює та оброблює більше сперми, збільшуючи ймовірність запліднення яйцеклітини.

Також під час стимуляції цього органу посилюється вагінальний кровотік, збільшується кількість мастила, підійматися температура та зростає рівень кисню в крові, а також змінюється положення шийки матки.

Зміна положення шийки матки віддаляє її від основної маси сперми, що дає їм час стати рухомими, й вони отримують більше шансів запліднити яйцеклітину.

Часто повторювана мантра про те, що єдина функція клітора полягає в тому, щоб викликати сексуальне задоволення, тепер застаріла. Концепція змінює основні сексуальні переконання, і фізіологічні докази сьогодні очевидні,
– пояснює автор дослідження доктор Рой Левін.

Ця концепція відкрила ще один ключ до успішного зачаття і дослідники сподіваються, що спільнота лікарів поставиться до неї серйозно.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
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