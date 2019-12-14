Знайшли нову шкоду пасивного куріння для дітей
Пасивне або вторинне куріння завдає шкоди дитячим артеріях. А це загрожує подальшим розвитком хвороб серця.
Нове наукове дослідження підтвердило шкоду пасивного куріння для дітей. Воно повинно стати попередженням для батьків, які курять та не гасять сигарети в присутності дитини, пише Pediatric Research.
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Як проходило дослідження
Доведено, що тютюновий дим може зашкодити дитячим артеріям. Автори дослідження використовували ультразвук для вивчення сонної артерії в шиї, плечової артерії у верхній частині руки та черевної аорти трохи вище пупка у 298 дітей у віці від 8 до 18 років, які самі не курили. Деякі з них піддавалися впливу пасивного куріння, а інші ні.
Пасивне куріння у дітей викликає серцеві хвороби \ unsplash.com
Результати дослідження
Встановлено, що сонна і плечова артерії не змінювалися під впливом тютюнового диму, але в черевній аорті у дітей, які стикалися з пасивним курінням, була виявлена підвищена ригідність. Це дозволяє припустити, що шкідливий вплив пасивного куріння може призводити до значного пошкодження артерій. І чим активніше дітей уберігають від впливу тютюнового диму, тим менше шкоди він завдає.
Для того, щоб визначити, наскільки вейпінг і електронні сигарети шкідливі для здоров'я дітей і підлітків, необхідно провести додаткові дослідження. Сьогодні кожен десятий учень середньої школи й кожен четвертий старшокласник в США використовують електронні сигарети.
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