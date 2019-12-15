Знайшли показник чоловічого безпліддя: дослідження

Щороку фахівці знаходять додаткову причину чоловічого та жіночого безпліддя. Найпоширенішими з них є алкоголь, куріння та забруднення навколишнього середовища.

Вчені з данського університету вважають, що чоловіча фертильність пов'язана з низькою вагою при народженні, повідомляє Human Reproduction.

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Фахівці проаналізували показники 5594 чоловіків і 5342 жінок, що з'явилися на світ у 1984-1987 роках.

Всі вони народилися доношеними, й переважна більшість з них мала нормальну вагу – маленька вага була лише у 10% немовлят. Виявилось, що чоловіки, які народилися маленькими, на 55% частіше стикалися з безпліддям, ніж ті, у яких вага при народженні була в межах норми.



Низька вага сина при народженні може збільшувати ризики його безпліддя в майбутньому / Unsplash

Цікаво, що цей зв'язок виявили лише у чоловіків – в жінок маленька вага при народженні ніяк не впливала на фертильність.

Вчені ще не знайшли причину цього зв'язку, але вони підозрюють, що справа у розвитку плоду.

Середовище, в якому розвивається плід, може бути визначальним для розвитку репродуктивних органів і майбутнього вироблення сперми,

– розповідає науковий співробітник Департаменту громадської охорони здоров'я Орхуського університету Енн Торстед.

Важливо додати, що низька вага немовляти безпосередньо пов'язана зі шкідливими звичками його матері.

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