Знайшли ще одну небезпеку надмірного вживання цукру

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Небезпека цукру / unsplash.com

Навіть невелике збільшення цукру в раціоні може спровокувати розвиток запалення в кишківнику.

Такий висновок зробили канадські вчені з Університету Альберти.

Як проходило дослідження?

Вони провели серію експериментів з мишами. Тварини були поділені на групи, одна з яких отримувала звичайний корм, а інша – корм, в якому половина поживних речовин припадала на сахарозу. Потім у всіх піддослідних тварин фахівці штучно викликали коліт – запальне захворювання товстої кишки.

Подальші спостереження показали, що тварини, які одержували корм з цукром, демонстрували більш істотні пошкодження кишкової тканини. Зокрема, у них збільшувалася проникність стінок кишківника.

Цукор сприяє росту патогенних бактерій
Цукор сприяє росту патогенних бактерій

Чому цукор пошкоджує кишківник?

Автори роботи відзначають: багато пацієнтів з колітом повідомляють лікарям, що навіть невеликі зміни в їхньому раціоні можуть викликати загострення хворобливого стану і посилювати його негативні симптоми.

Експеримент з мишами, на думку вчених, підтверджує, що досить незначного збільшення цукру в раціоні, щоб це вплинуло на кишківник і стало пусковим механізмом несприятливих процесів в ньому.

Загострення симптомів у пацієнтів з колітом можливо вже після двох днів "на цукрі". Продукти з високим вмістом цукру сприяють активації і розмноженню патогенних мікробів в кишківнику,
– розповіла провідна авторка проєкту професорка Карен Медсен.

Вона додала, що ймовірність запалення в кишківнику стає серйознішим, якщо в організмі спостерігається брак клітковини.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
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