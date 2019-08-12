Знайшли ще одну причину еректильної дисфункції

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Знайшли ще одну причину еректильної дисфункції

Каліфорнійські вчені виявили зв'язок між ризиком появи еректильної дисфункції й генетичного поліморфізму rs17185536-T.

Еректильну дисфункцію пов'язують з певними супутніми захворюваннями (цукрового діабету або хвороб передміхурової залози), а до факторів ризику традиційно відносять пов'язані зі способом життя (наприклад, куріння і підвищений індекс маси тіла). Як з'ясувалося, генетичні особливості теж можуть підвищувати ризик цього стану.

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Результати роботи опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. В ході близнюкових досліджень, які проводилися ще у 2004 році, вченим вдалося встановити, що ці порушення можуть бути пов'язані з генетикою пацієнта – зв'язок помітили в третині випадків.

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Проблеми з ерекцією можуть виникати через генетичні чинники

Дослідники Університету Каліфорнії в Сан-Франциско і Медичної школи Університету Вашингтона зібрали "групу ризику", до якої увійшли чотирнадцять тисяч чоловіків з клінічним діагнозом еректильна дисфункція. Крім того, їм вдалося вивчити ДНК 222 тисяч осіб, дані про яких перебували в UK Biobank.

"Відкриття того, що ген SIM1 виявився пов'язаний з імпотенцією, вкрай важливим для нас з тієї причини, що тепер ми точно можемо сказати, що ця хвороба має часткову генетичну підоснову. Подібний висновок дозволяє нам шукати інші "гени імпотенції" і створювати ліки, які взаємодіють з ними", – розповіла Еріка Йоргенсон з консорціуму Kaiser Permanente в Окленді (США).

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування Секс Чоловіче здоров’я
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