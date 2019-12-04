Знайшли спосіб полегшити вихід каменів з нирок

Вчені з Массачусетсу створили нову методику, який робить вихід ниркових каменів швидшим та не таким болючим.

Сечокам'яна хвороба – патологія, яка виникає через порушений обмін речовин. Іноді проблему вирішують хірургічно, проте зазвичай пацієнтам призначають ліки для розслаблення сечоводу та знеболювальні, повідомляє Nature Biomedical Engineering.

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Більшість досліджень не підтверджують клінічну ефективність стандартних ліків, а очікування, поки кристали вийдуть разом с сечею – дуже довгий та болючий процес.

Якщо поглянути на те, як сьогодні працюють з каменями в нирках, то з 1980 року методи не змінилися, і є істотні докази того, що застосовувані ліки не дуже добре працюють,

– розповідає автор дослідження Крістофер Лі.



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Фахівці відібрали 18 препаратів, які використовуються для звуження судин. Під час експериментів на свинях комбінація двох з них показала найвищу ефективність при розслабленні стінок сечоводу. Цими препаратами виявились ніфедипін, який використовується для лікування гіпертонії, а також інгібітор рокінази, за допомогою якого лікують глаукому.

Позитивною новиною стало й те, що речовини не поширювались організмом, залишаючись в слизовій оболонці сечоводу. Єдиний недолік комбінації цих ліків – препарати вводяться лише за допомогою катетера і не можуть вживатись перорально.

Вчені будуть й надалі проводити дослідження, аби точно з'ясувати, як довго триває ефект розслаблення і яка доза є найефективнішою. Нині вони організовують компанію, аби продовжити розробку технології та протестувати новий метод на людях.

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