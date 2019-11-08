Знайшли спосіб, як позбутися тривожності

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Позбутися тривожності
Позбутися тривожності / karnaval.com

Занепокоєння та тривожність – часто стають ворогами людини. Відчуття тривоги заважає працювати, спілкуватися з людьми, а також сприяє постійним стресам, а відтак – захворюванням. Вчені запропонували новий простий спосіб, який допоможе подолати тривожність.

Вчені з Університету Берклі зазначають: глибокий сон може заспокоїти розум і знизити занепокоєння. А безсонна ніч, навпаки, викликати тривожність.

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Повноцінний сон знижує відчуття тривоги

Користь сну важко переоцінити, а тому безсонна ніч – один з найгірших вчинків, який ви можете зробити для свого організму.

Недосипання збільшує потяг до шкідливої їжі, а нещодавно вчені заявили, що нестача сну підвищує рівень тривожності.

Було проведено експеримент: учасникам показали страшний ролик, а потім просканували їхній мозок. 

Ті добровольці, які попередньо добре виспалися, спокійніше дивилися відео та могли контролювати страх.

А ті, учасники, які переглядали ролик після безсонної ночі, тривожніше сприймали побачене, їх медійна префронтальна кора – ділянка мозку, що контролює рівень тривоги, працювала слабкіше.

Загалом рівень тривоги у них був вищий на 30%.

Вчені провели наступний експеримент, вивчаючи якість сну учасників, та змогли передбачити рівень тривожності учасників наступного дня.

Вчені резюмують: сон – найкращі ліки проти тривоги.

Глибокий сон може відновлювати префронтальний механізм мозку, що регулює наші емоції та знижує емоційну та фізіологічну активність, а також запобігає ескалації тривоги, відзначив автор дослідження Еті Бен Саймон.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія дослідження
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