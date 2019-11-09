Знайшли жінку, організм якої поборов хворобу Альцгеймера

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Знайшли жінку, організм якої поборов хворобу Альцгеймера

У 80-річної мешканки Колумбії виявлено унікальне поєднання генетичних мутацій. В результаті яких вона, бувши схильною до хвороби Альцгеймера, здорова і більш того, має зразкову ясність розуму.

Незвичайну пацієнтку виявила міжнародна група вчених: організм жінки виявився разюче стійкий до хвороби Альцгеймера, при тому, що в ньому присутня мутація, яка прискорює розвиток захворювання, пише Nature.

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Такою силою його наділила інша рідкісна генетична мутація, яка відтерміновує прихід хвороби.

"Жінці вже майже 80, і вона до цього дня зберігає тверезість розуму. Хоча, з огляду на наявність першої мутації, хвороба Альцгеймера повинна була вразити її ще тридцять років тому", – розповіли дослідники.

Генетична мутація допомогла побороти Альцгеймера
Генетична мутація допомогла побороти хворобу Альцгеймера

Обстеження жінки показало наявність ознак м'яких когнітивних порушень, хоча на думку родичів вона повністю здорова. У головному мозку незвичайної пацієнтки були виявлені бета-амілоїдні бляшки, які призводять до розвитку хвороби Альцгеймера, але в дуже малій кількості.

Проте, вчені були одностайні в думці про те, що ця жінка не страждає деменцією, її організм виявився сильнішим смертоносного і невиліковного захворювання, не дозволивши незначному порушенню розвинутися в повноцінну хворобу.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Медицина хвороба Альцгеймера
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