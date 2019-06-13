Зробили прорив в діагностиці біполярного розладу

Мозок, який очікує нагороди – зокрема, вентролатеральна префронтальна кора – вказує на наявність і тяжкість симптомів біполярного розладу.

Вчені провели експеримент, під час якого за допомогою МРТ спостерігали за активністю мозку 92 добровольців. У 70 з них були діагностовані психічні розлади (депресія, тривожний розлад, розлад харчової поведінки), але жоден з них не страждав біполярним розладом, пише N+1.

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Учасники заповнили опитувальник, який визначає наявність симптомів, характерних для афективного розладу того чи іншого спектру: зокрема, вчені зосередилися на симптомах біполярного розладу – таких, як прагнення до імпульсивних вчинків.

Біполярний афективний розлад – що це? Психічний розлад, що проявляється афективними станами: маніакальними (піднесення) і депресивними (пригнічення).

Добровольцям показували картки, кожна з яких мала певну цінність. Їм потрібно було вгадати цю цінність. Через кілька секунд учасникам говорили правильну відповідь. Саме цей момент – передбачення можливої винагороди – вчені фіксували для подальшого аналізу.



МРТ допомогла виявити ранні ознаки біполярного розладу

Результати експерименту вказали на кореляцію між активністю мозку і важкістю симптомів біполярного розладу. Дослідження показало, що за певними ознаками активності мозку можна визначити симптоми, які вказують на ризик розвитку БАР.

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