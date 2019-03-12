Звідки беруться воші та як з ними боротися

Воші – часте явище в дитячих установах. Варто одній дитині принести педикульоз, як тут же паразити перемістяться на волосся інших малюків.

В холодну пору року відбувається сплеск педикульозу в дитячих установах. Адже тоді діти носять головні убори, нерідко обмінюватися ними, розповіла трихолог Оксана Ільків.

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Як дізнатися, що у дитини воші (педикульоз)

Головний симптом того, що у дитини з'явилися воші – свербіж шкіри голови. Не ігноруйте, якщо малюк скаржиться на свербіж за вушком, на шиї та голові. Потрібно уважно оглянути усю голову, особливо за вушками і потилицею. Використайте щільний гребінець, щоб ретельно розглянути кожне пасмо.



Воші начастіше передаються через головні убори

Якщо не знайшли воші, а дитина далі чухається потрібно повторити огляд через 2 дні. Можливо, що зараження відбулося буквально щойно і на голові дитини лише 2-3 особини, яких складно побачити.

Пам'ятай про те, що воша відкладає яйця 1 раз на 10 днів, у вигляді гнид – напівпрозорих, білястих, плоских яєць. Ці кокони можна побачити біля коренів волосся, на висоті не більше 3 мм. Якщо їх не прибрати, через тиждень вони перетворяться в повноцінних вошей і процес зараження повториться.

Як лікувати педикульоз у дітей?

Оскільки протипедикульозні аптечні засоби можуть бути нейротоксичними, механічними, зневоднюючими, тому краще звернутися до лікаря щоб вірно підібрати лікувальний засіб щоб уникнути алергічних ускладнень.

Профілактика педикульозу: як уникнути повторного зараження

Воші можуть якийсь час жити на різних предметах. Тому разом з процедурою виведення доведеться зробити ще дещо. Обробити гребінець. Можна тим же препаратом, що і волосся. Також промити шпильки і резинки. Їх теж бажано обробити або ж випрати з милом. Пластикові обручі та шпильки оглянути і протри вологими серветками. Головні убори і шарфики також треба випрати. А краще і одяг, у якому останнім часом ходила дитина, відправити у прання. Якщо виріб не можна прати – покладіть його в морозильну камеру на ніч. Цього часу вистачить, щоб знищити паразитів. Пропрасуй постільну білизну і наволочки.

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