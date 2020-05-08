З'ясували, скільки людей може повторно захворіти на коронавірус

Захворіти на коронавірус COVID-19 повторно можна, переконують китайські вчені. Дослідникам вдалося встановити кількість людей, у яких може виникнути рецидив коронавірусного захворювання.

Серед людей, які одужали від COVID-19, тести 5-15% можуть знов виявити коронавірус. Рівень рецидивів у Китаї відрізняється у різних регіонах, пише Bloomberg.

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За словами директора кафедри інфекційних захворювань Першої клініки Пекінського університету Вонга Гічена, у деяких районах Китаю таких випадків менше, ніж 1%.

Вчені зауважили, що у більшості пацієнтів, у яких з часом повторно виявили коронавірус, немає жодних симптомів. Тому необхідно проводити додаткові дослідження, аби з'ясувати причини такого явища.

В Китаї, де коронавірус вперше виявили ще в грудні минулого року, серед населення зростає страх перед повторним зараженням. Наразі ніхто не розуміє, чому це відбувається.

Втім, не виключено, річ в чутливості тестів.



Ситуація з повторними зараженнями коронавірусом досі не вирішена / Фото Unspalsh

Реактивація вірусу

Наразі згідно з рекомендаціями ВООЗ, для того щоб зарахувати пацієнта до числа тих, що одужали від COVID-19, їм слід двічі отримати тест на вірус з негативним результатом. Зокрема, аналізи повинні бути виконані з інтервалом не менше 24 годин, і лиш тоді пацієнта можуть виписати з лікарні.

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У ВООЗ схиляються до думки, що після того, як людина одужала від коронавірусу, з її легенів деякий час виділяються мертві частинки вірусу, що також є процесом одужання.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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