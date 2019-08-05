З'ясували нову небезпеку тютюнового диму

Дим сигарет прискорює мутацію ДНК золотистого стафілокока – бактерії, які спричиняють шкірні інфекції, пневмонію та інші захворювання.

Міжнародна група вчених з Великобританії та Іспанії піддали золотистий стафілокок впливу сигаретного диму, пише Nature.

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Вони виявили, що через вплив диму бактерії видають реакцію наче знак SOS, яка прискорює мутації ДНК. В результаті деякі штами стають стійкими до антибіотиків.

Чим небезпечний золотистий стафілокок? Ця бактерія може викликати широкий діапазон захворювань: легкі шкірні інфекції на зразок вугрів або фурункулів, абсцес, пневмонію, менінгіт, остеомієліт, ендокардит, сепсис. Золотистий стафілокок – одна з чотирьох найбільш частих причин внутрішньолікарняних інфекцій, яка часто викликає післяопераційні ранові інфекції. Постійні носії золотистого стафілококу ((Staphylococcus aureus) – від 30 до 60% населення планети.

Автор дослідження, доктор Maisem Laabei з факультету біології та біохімії Університету Бата, підкреслює, що лабораторний вплив відрізняється від тривалого вдихання диму. Саме тому результати дослідження не дають можливість зробити однозначні висновки щодо курців.

Попри це вчені висунули гіпотезу, що стресові умови, спричинені курінням, викликають реакції в клітинах бактерій. Це призводить до адаптації, що збільшує вірулентність і потенціал зараження.

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