З'ясували нову небезпеку тютюнового диму

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З'ясували нову небезпеку тютюнового диму
З'ясували нову небезпеку тютюнового диму / thespruce.com

Дим сигарет прискорює мутацію ДНК золотистого стафілокока – бактерії, які спричиняють шкірні інфекції, пневмонію та інші захворювання.

Міжнародна група вчених з Великобританії та Іспанії піддали золотистий стафілокок впливу сигаретного диму, пише Nature.

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Вони виявили, що через вплив диму бактерії видають реакцію наче знак SOS, яка прискорює мутації ДНК. В результаті деякі штами стають стійкими до антибіотиків.

Чим небезпечний золотистий стафілокок? Ця бактерія може викликати широкий діапазон захворювань: легкі шкірні інфекції на зразок вугрів або фурункулів, абсцес, пневмонію, менінгіт, остеомієліт, ендокардит, сепсис. Золотистий стафілокок – одна з чотирьох найбільш частих причин внутрішньолікарняних інфекцій, яка часто викликає післяопераційні ранові інфекції. Постійні носії золотистого стафілококу ((Staphylococcus aureus) – від 30 до 60% населення планети.

Автор дослідження, доктор Maisem Laabei з факультету біології та біохімії Університету Бата, підкреслює, що лабораторний вплив відрізняється від тривалого вдихання диму. Саме тому результати дослідження не дають можливість зробити однозначні висновки щодо курців.

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Попри це вчені висунули гіпотезу, що стресові умови, спричинені курінням, викликають реакції в клітинах бактерій. Це призводить до адаптації, що збільшує вірулентність і потенціал зараження.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування Тютюн Інфекція
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