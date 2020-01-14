З'ясували причину синдрому, який викликає постійні оргазми

Вчені з'ясували, що синдром стійкого генітального збудження може викликатися пошкодженням нервів в хребті. Жертви цього синдрому відчувають до 100 оргазмів за день.

Про це пише Daily Mail з посиланням на PAIN Reports. Комусь синдром постійного генітального збудження може здатися чимось дуже веселим і незвичайним. Проблема в тому, що це задоволення тішить тільки в тому випадку, якщо жінка хоче відчути оргазм – коли вона займається сексом або мастурбує.

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Але жертви цього синдрому відчувають оргазм в будь-яких ситуаціях, коли вони цього зовсім не хочуть. Наприклад, під час походів у магазини, у церкві, при виконанні домашніх справ, на ділових нарадах, спілкуванні з дітьми. Природно, що з часом це стає для жінки справжньою мукою, яке, в тому числі, відштовхує її й від занять звичайним сексом.



Синдром генітального збудження може знижувати сексуальний потяг/Фото:Unsplash

Чому з'являється синдром постійного генітального збудження?

Тривалий час вчені не могли розібратися в тому, чому з'являється цей загадковий синдром. Вивчаючи 10 жінок, які страждають від постійного генітального збудження, вчені з Гарвардської медичної школи з'ясували, що цей стан може викликати пошкодження нервів в хребті, які й передають сигнали до мозку. У 9 з 10 пацієнток були виявлені ці ушкодження, які викликали кісти.

Коли ж лікарі спробували усунути пошкодження, то це призвело до зцілення від синдрому. У однієї жінки заради цього видалили кісту в хребті, а в іншої скорегували приймання антидепресантів. Вона занадто різко відмовилася від цих ліків, що загострило перебіг синдрому. Стан 6 інших учасниць експерименту теж вдалося полегшити завдяки цим процедурам.

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