З’ясували смертельну небезпеку гарячого чаю та кави

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З’ясували смертельну небезпеку гарячого чаю
З’ясували смертельну небезпеку гарячого чаю / unsplash.com

Американські вчені виявили, що вживання занадто гарячого чаю або кави може подвоїти ризик раку стравоходу.

У дослідженні взяли участь більш як 50 тисяч людей, пише EurekAlert!

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За станом здоров’я добровольців спостерігали протягом 13 років. Всього виявили 317 випадків розвитку злоякісних пухлин у верхніх відділах травного тракту. Найчастіше хворіли чоловіки віком від 60 до 70 років.

Аналіз досліджень показав, що люди, які пили чай при температурі 90°C, хворіли на рак на 90% частіше. Цей показник був у 2,4 раза вище ніж у тих, хто вживав напій при 75°C.

 
Рак стравоходу – що це?
Це поширене злоякісне утворення, яке займає 6 місце серед усіх онкологічних патологій. Виникає зазвичай починає з клітин епітелію слизової оболонки стравоходу, з так званої карциноми. Першими симптомами раку – проблеми під час проковтування твердої їжі. Цей стан спровоковано звуженням стравоходу.

Від цього типу раку страждає як молодь, так і люди похилого віку, і частіше за все ця онкологія вражає представників чоловічої статі. Пояснюється це тим, що появі новоутворення сприяє тютюнопаління та зловживання алкоголем. Такі згубні звички багаторазово збільшують ризик розвитку патології.

Результати дослідження аналогічні для кави та гарячого шоколаду. За словами вчених, щоб знизити ймовірність захворювання, необхідно дати напоям охолонути перед тим, як їх пити.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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