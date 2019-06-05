З’ясували смертельну небезпеку яєць

573 Читать новость на русском
Часте вживання яєць збільшує ризик серцево-судинних захворювань
Часте вживання яєць збільшує ризик серцево-судинних захворювань / unsplash.com

Американські вчені дійшли до висновку, що часте вживання яєць збільшує ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Експерти провели аналіз даних про спосіб життя і харчування 30 тисяч чоловік протягом 31 року, пише MedicalXpress.

Читайте також: Назвали ягоду, яка зменшить ризик розвитку хвороб серця та судин

Виявилося, що холестерин в яйцях при вживанні останніх у великих кількостях пов'язаний зі шкідливими наслідками для здоров'я.

При цьому дієтичні рекомендації лікарів у США не встановлюють норму споживання яєць. 

А кожні додаткові 300 міліграмів холестерину пов'язують з підвищенням ризику серцево-судинних захворювань на 17%. Також це підвищує ризик передчасної смерті на 18%.

Таким чином, прихильники яєчні з трьох-чотирьох яєць ризикують передчасно померти в півтора раза швидше за тих, хто яйця їсть рідко або не їсть не вживає.

 
Уляна Супрун
“Холестерин – це один із різновидів жирів. Він потрібен для роботи мозку, вироблення гормонів, функціонування травлення та багатьох інших процесів”.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, одне велике яйце містить майже 200 міліграмів холестерину.

via GIPHY

За словами в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, одне середнє яйце містить близько 186 мг холестерину (62% добової норми, яка може коливатись від 100 до 300 мг). В основному, холестерин міститься у жовтку, а білок – це здебільшого протеїн.

Попри це, вчені радять стежити за рівнем холестерину і не перевищувати 300 міліграмів холестерину (а це близько два яйця). Оброблене м'ясо, сир і молочні продукти з високим вмістом жиру містять високий рівень холестерину.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
сьогодні
9648
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження Здорове життя Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1610
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 15655
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10003
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1254
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
1 червня 08:46 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 3342
Новини
Більше новин
Залиште відгук