Американські вчені дійшли до висновку, що часте вживання яєць збільшує ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Експерти провели аналіз даних про спосіб життя і харчування 30 тисяч чоловік протягом 31 року, пише MedicalXpress.

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Виявилося, що холестерин в яйцях при вживанні останніх у великих кількостях пов'язаний зі шкідливими наслідками для здоров'я.

При цьому дієтичні рекомендації лікарів у США не встановлюють норму споживання яєць.

А кожні додаткові 300 міліграмів холестерину пов'язують з підвищенням ризику серцево-судинних захворювань на 17%. Також це підвищує ризик передчасної смерті на 18%.

Таким чином, прихильники яєчні з трьох-чотирьох яєць ризикують передчасно померти в півтора раза швидше за тих, хто яйця їсть рідко або не їсть не вживає.

Уляна Супрун “Холестерин – це один із різновидів жирів. Він потрібен для роботи мозку, вироблення гормонів, функціонування травлення та багатьох інших процесів”.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, одне велике яйце містить майже 200 міліграмів холестерину.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, одне середнє яйце містить близько 186 мг холестерину (62% добової норми, яка може коливатись від 100 до 300 мг). В основному, холестерин міститься у жовтку, а білок – це здебільшого протеїн.

Попри це, вчені радять стежити за рівнем холестерину і не перевищувати 300 міліграмів холестерину (а це близько два яйця). Оброблене м'ясо, сир і молочні продукти з високим вмістом жиру містять високий рівень холестерину.

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