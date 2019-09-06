З'ясували ймовірну причину смерті від вейпу

У чотирнадцяти штатах США зафіксували 94 випадки загадкового захворювань легень. Сталося це у серпні 2019. Їх пов'язують з курінням електронних сигарет і вейпом.

Після цього зафіксували перший випадок смерті в результаті захворювання, який спричинений курінням електронної сигарети, у штаті Іллінойс в США.

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4 вересня влада штату Орегон заявили про другий випадок ймовірної смерті від цієї хвороби. Пацієнтом був чоловік середнього віку, який недавно купив електронну сигарету з олією марихуани в легальному магазині.

Вчені знайшли причину цих незрозумілих станів і смертності від них.

Нею виявилася масляниста форма вітаміну Е. Цю речовину виявили в канабісі, який вживали пацієнти, а також в рідинах для вейпів і в організмах самих хворих.

Хвороба, яку пов'язують з вейпом - симптоми ускладнене дихання, задишка біль в грудях лихоманка, кашель, блювота, діарея.

Масляниста форма вітаміну E є першою речовиною, яку знайшли у всіх хворих і в продуктах, які вони вживали. Але, попри це, медики не поспішають робити висновок про те, що саме це стало причиною смертельного захворювання легенів. Вони проводять додаткові дослідження, щоб в цьому переконатися.

Результати федеральної лабораторії, ймовірно, підтверджують висновки медиків штату Нью-Йорк. Майже у всіх протестованих зразках канабісу виявився "дуже високий рівень ацетату вітаміну Е".

Станом на 27 серпня 25 держав повідомили про 215 можливих пацієнтів зі схожим станом.

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