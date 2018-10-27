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      Хелловін 2018: Даша Астаф'єва знялася у моторошній фотосесії з Потапом

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      MOZGI і Даша Астаф'єва для JetSetter
      MOZGI і Даша Астаф'єва для JetSetter

      Український шоубіз готується до святкування містичного свята Хелловін. До прикладу, популярний гурт MOZGI та співачка Даша Астаф'єва знялися у моторошній фотосесії для видання JetSetter у рамках підготовки до вечірки Tsarsky Halloween.

      Нові знімки Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Зірка українського шоубізу продемонструвала два "хелловінські" спокусливі образи: черниця і вампірка.

      "Наші знімання вчергове довели, що не потрібно боятися пробувати нове, особливо якщо ставитися з гумором до всього на твоєму шляху!" – розповіла Астаф'єва виданню JetSetter.

      На думку Даші, образ черниці завжди здавався їй привабливим і загадковим. Компанію у зйомці зірці склав Потам, який перетворився у пастора. 

      Містичні історії в моєму житті трапляються практично щодня. Я вже навіть не дивуюся. Мені часто телефонують люди, про яких я згадала, припиняє працювати техніка, про яку я погано подумала, і ... зникають безвісти ті, хто бажають мені зла,
      – жартома додала Дар'я.

      Крім того, учасники гурту MOZGI приміряли моторошні образи зомбі та різної нечисті.


      Даша Астаф'єва для JetSetter


      Даша Астаф'єва для JetSetter


      Даша Астаф'єва для JetSetter


      Потап для JetSetter


      MOZGI і Даша Астаф'єва для JetSetter


      ​MOZGI для JetSetter


      ​MOZGI і Даша Астаф'єва для JetSetter


      ​MOZGI для JetSetter

      Теги: Хелловін LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва Потап і Настя
      Джерело: 24 канал
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