Хелловін 2018: якими костюмами вразили Сінді Кроуфорд, Кендалл Дженнер та інші зірки

Оскільки свято Хелловіну у 2018 році випадає на середу, 31 жовтня, більшість зірок взялись відзначати цей день ще на вихідних. Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лас-Вегас зібрали на гучних вечірках відомих знаменитостей, які наввипередки демонстрували чудернацькі костюми.

Однією з таких вечірок стала Casamigos Halloween Party, яка відгриміла в Лос-Анджелесі в районі Беверлі-Гіллз. На ній побували такі легенди кіно і фешн-індустрії як Сінді Круфорд з чоловіком Ранде Гербером, їхні дорослі діти Кайя і Преслі Гербер, Зої Кравіц, Олівія Манн, Ніна Добрев, сестри Хілтон Періс і Нікі та багато інших.

Читайте також: Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів



Кендалл Дженнер в костюмі героїні Fembot з фільму "Austin Powers"



Сестри Хілтон (Періс – ліворуч, Нікі – праворуч) в костюмах єдинорога і принцеси



Зої Кравіц в костюмі вампірки



Олівія Манн в костюмі героїні Goh Peik Lin у фільмі "Шалені багатії"



Сінді Кроуфор і Ранде Гербер з дітьми Кайєю і Преслі в костюмах вокалистки

группи Blondie, Девіда Бові, бунтарки Джоанн Джетт відповідно

На інших вечірках в США також засвітились такі знаменитості як Кендалл Дженнер, Джордж Клуні, "ангели" Victoria's Secret Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Сара Сампайо, зіркова пара Джо Джонаса та Софі Тернер, Адам Ламберт, Келлі Осборн, Авріл Лавінь, Лілі-Роуз Депп, Гаррі Стайлс



Келлі Осборн в костюмі героїні Myrtle Snow з серіалу "Американська історія жахів"



Другий образ Сінді Кроуфорд і Ранде Гербера, а також Джорджа Клуні

в костюмах стюардеси і пілотів

Читайте також: Хелловін 2018: Леся Нікітюк підготувала образ звабливої Мерилін Монро



Адам Ламберт в костюмі червоного диявола



Авріл Лавінь в костюмі піратки



Лілі-Роуз Депп в костюмі приборкувачки левів



Ніна Добрев в костюмі-пародії на вихід фільму Леді Гаги і Бредлі Купера "Народження зірки"

Читайте також: Хелловін 2018: Даша Астаф'єва знялася у моторошній фотосесії з Потапом



Гаррі Стайлс в костюмі співака Елтона Джона



Джо Джонас в костюмі Санси Старк з серіалу "Гра престолів"



Сара Сампайо в костюмі перевертня