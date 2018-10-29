16:55
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хелловін 2018: якими костюмами вразили Сінді Кроуфорд, Кендалл Дженнер та інші зірки

      870 Читать новость на русском
      Кендалл Дженнер
      Кендалл Дженнер / Instagram / @ justjared

      Оскільки свято Хелловіну у 2018 році випадає на середу, 31 жовтня, більшість зірок взялись відзначати цей день ще на вихідних. Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лас-Вегас зібрали на гучних вечірках відомих знаменитостей, які наввипередки демонстрували чудернацькі костюми.

      Однією з таких вечірок стала Casamigos Halloween Party, яка відгриміла в Лос-Анджелесі в районі Беверлі-Гіллз. На ній побували такі легенди кіно і фешн-індустрії як Сінді Круфорд з чоловіком Ранде Гербером, їхні дорослі діти Кайя і Преслі Гербер, Зої Кравіц, Олівія Манн, Ніна Добрев, сестри Хілтон Періс і Нікі та багато інших.

      Читайте також: Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів


      Кендалл Дженнер в костюмі героїні Fembot з фільму "Austin Powers"


      Сестри Хілтон (Періс – ліворуч, Нікі – праворуч) в костюмах єдинорога і принцеси


      Зої Кравіц в костюмі вампірки


      Олівія Манн в костюмі героїні Goh Peik Lin у фільмі "Шалені багатії"


      Сінді Кроуфор і Ранде Гербер з дітьми Кайєю і Преслі в костюмах вокалистки 
      группи Blondie, Девіда Бові, бунтарки Джоанн Джетт відповідно

      На інших вечірках в США також засвітились такі знаменитості як Кендалл Дженнер, Джордж Клуні, "ангели" Victoria's Secret Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Сара Сампайо, зіркова пара Джо Джонаса та Софі Тернер, Адам Ламберт, Келлі Осборн, Авріл Лавінь, Лілі-Роуз Депп, Гаррі Стайлс


      Келлі Осборн в костюмі героїні Myrtle Snow з серіалу "Американська історія жахів"


      Другий образ Сінді Кроуфорд і Ранде Гербера, а також Джорджа Клуні
      в костюмах стюардеси і пілотів

      Читайте також: Хелловін 2018: Леся Нікітюк підготувала образ звабливої Мерилін Монро


      Адам Ламберт в костюмі червоного диявола


      Авріл Лавінь в костюмі піратки


      Лілі-Роуз Депп в костюмі приборкувачки левів


      Ніна Добрев в костюмі-пародії на вихід фільму Леді Гаги і Бредлі Купера "Народження зірки"

      Читайте також: Хелловін 2018: Даша Астаф'єва знялася у моторошній фотосесії з Потапом


      Гаррі Стайлс в костюмі співака Елтона Джона


      Джо Джонас в костюмі Санси Старк з серіалу "Гра престолів"


      Сара Сампайо в костюмі перевертня

      Теги: LifeStyle Мода Хелловін Сінді Кроуфорд Кайя Гербер Кендалл Дженнер Джордж Клуні Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: біографія політика
      сьогодні , 14:50 Ангела Меркель: біографія політика
      Настя Сукач 3536
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук