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      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято

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      Хелловін 2018
      Хелловін 2018 / AL.com

      Хелловін у 2018 святкуватимуть традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україні це свято з кожним роком набуває все більшої популярності, зокрема, через яскраві традиції.

      Люди одягаються у страшні костюми на Хелловін і лякають перехожих. Але звідки взялося це свято?

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      Історія Хелловіну

      Хелловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. Традиція виникла понад 2 тисячі років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини – світлу і темну (літо і зиму). І коли темна частина змінювала світлу (наприкінці жовтня), у кельтів починалися гучні гуляння – Самайн. Традиційними кольорами Хелловіну є чорний, який символізує смерть і темноту ночі, і помаранчевий – символ збору урожаю в році, що минає.

      Хелловін 2017
      Символічні кольори Хелловіну – чорний і помаранчевий

      Після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву "All Hallow’s Eve" і якщо скоротити, виходить Halloween.

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      До США Хелловін привезли емігранти з Великої Британії наприкінці ХХ століття. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді. У Сполучених Штатах не будучи державним святом, Хелловін поступається хіба що Різдву за популярністю.

      Традиції Хелловіну

      Хелловін має численні цікаві традиції, які передаються з року в рік. Діти переодягаються у страшні костюми і ходять по домівках сусідів, випрошуючи солодощі. Усім добре відома знаменита фраза з американських фільмів: "Цукерки або смерть!".

      Хелловін 2017
      Незмінне гасло Хелловіну – "Цукерки або смерть"

      Сьогодні традицію переодягання у страшні костюми перебрали й дорослі. Страхітливий макіаж, костюм привида або якогось чудовиська, а ще краще, щоб на одязі було побільше "крові", моторошний тембр голосу – і ви готові до вечірки на Хелловін! До речі, свято стало в Україні настільки популярним, що вечірки на Хелловін влаштовує чи не кожен паб у Києві та інших великих містах.

      На Хелловін також прикрашають домівки гарбузами, штучним павутинням та іншими тематичними декораціями. У такій лячній атмосфері розповідають страхітливі історії та переглядають фільми жахів.

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      Особливою традицією є вирізання ліхтаря з гарбуза на Хелловін. За легендою, ірландський коваль на ім’я Джек зумів двічі обдурити самого диявола і взяти з нього обіцянку відмовитися від посягання на його душу. Це убезпечувало коваля від потрапляння після смерті в пекло, однак, і в рай він не потрапив і був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня. Свій шлях Джек висвітлював шматочком вугілля, який ховав від негоди всередині порожнього гарбуза. Англійською гарбуз зі свічкою всередині так і називається – Jack-o-Lantern, що означає "ліхтар Джека".

      Хелловін 2017
      Гарбуз на Хелловін 2018 легко зробити своїми руками

       

       

      Теги: Новини США LifeStyle Традиції Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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