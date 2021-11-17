Help, Poland: мігранти встали на коліна на білорусько-польському кордоні
Джерело:телеграм-канал Shot
Триває криза на кордоні Білорусі та Польщі: тисячі мігрантів все ще сподіваються прорватись і потрапити на польську територію. 17 листопада десятки нелегалів просили про допомогу і деякі з них встали на коліна.
Відео з промовистими кадрами виклали у мережі.
Тим часом Євросоюз виділяє 700 тисяч євро на термінову допомогу мігрантам у Білорусі
Люди скандували прохання про допомогу
На відео видно, що десятки людей зібрались біля металевої загорожі. Вони скандують: "Help-help, Poland" ("Допоможи-допоможи, Польще"). Передні ряди нелегалів встали на коліна.
Натомість за огорожею перебували польські військові та прикордонники.
Дивіться відео з кордону / Відео телеграм-каналу SHOT:
Нелегали кидали у прикордонників гранати
Зазначимо, що між польськими прикордонниками та мігрантами постійно спалахують сутички. Так, нелегали закидали поляків світлошумовими гранатами. З'ясували, що такі використовували і білоруські силовики під час придушень акцій протестів. Таким чином, озброювати нелегалів могла саме Білорусь.
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У Міноборони Польщі вважають, що на вирішення міграційної кризи можуть піти місяці чи навіть роки, адже щоночі нелегали пробують прорвати кордон.
Коротко про кризу з мігрантами:
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.
- Нелегали облаштували табір неподалік кордону.
- Вони постійно здійснюють спроби перетнути межу між країнами.
- Польща стягнула військових, поліцейських та нацгвардійців.
- Глава польської поліції повідомив про 12 постраждалих бійців.