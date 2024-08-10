Димом затягнуло все місто: під Херсоном після російської атаки спалахнула велика пожежа

Над Херсоном вранці 10 серпня помітили величезну димову завісу, яка затягнула все місто. Як з'ясувалося, цей дим утворився після наслідків російської атаки.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що за межами Херсона виникла пожежа. Наразі на місці її ліквідовують рятувальники.

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Що відомо про димову завісу у Херсоні

Спочатку про дим над Херсоном повідомили кореспондентам Суспільного місцеві жителів. Очевидці наголосили, що це сталося, ймовірно від пожежі, димом затягнуло все місто і відчувається неприємний запах.



У Херсоні зранку 10 серпня бачили дим / Фото Суспільного

Згодом Роман Мрочко у своєму телеграм-каналі наголосив, що внаслідок чергового ворожого обстрілу виникло займання на великій території. За словами фахівців, оперативно загасити вогонь немає можливості.

Ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані. Просимо із розумінням поставитися до цієї ситуації і, за можливості, не перебувати на відкритому просторі,

– написав глава Херсонської МВА.

Він також зауважив, що рятувальники й працівники місцевих комунальних підприємств роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки чергового терористичного акту армії Росії проти мирного населення.

Мрочко підкреслив, що інформація стосовно пожежі буде оновлюватись надалі.

До слова, внаслідок російської атаки пожежа у центрі Херсона виникла також і 7 серпня. Після обстрілу постраждало кілька будівель, зокрема, житлові будинки та навчальний заклад. Також було госпіталізовано жінку з вибуховою травмою.