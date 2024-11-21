У Херсоні проблеми зі світлом після російських атак та через негоду

Через нові ракетні обстріли та негоду українці стикнулися з ускладненнями в енергопостачанні. Зокрема, в Херсоні спостерігаються перебої зі світлом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. За його словами, зараз жителі Херсону не мають стабільного електропостачання.

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Енергетична система перебуває під тиском

У Херсоні тривають перебої з електропостачанням, спричинені наслідками попередніх обстрілів російських окупаційних військ та несприятливими погодними умовами. Через знеструмлення в окремих районах можливі й перебої з водопостачанням.

Енергетики Херсонщини працюють над усуненням пошкоджень, проте складна ситуація на місцях вимагає часу та додаткових ресурсів.

Місцева влада закликає мешканців з розумінням поставитися до ситуації та просить мінімізувати використання електроенергії.

До слова, 21 листопада, станом на 5:00, рівень споживання електроенергії був на 1 відсоток нижчим, ніж минулої доби. Через складні погодні умови на ранок в Україні були знеструмлені 109 населених пунктів. Зокрема, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Київській, Чернігівській і Чернівецькій областях.