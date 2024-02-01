У Херсоні та області тисячі людей без світла: окупанти били по місту понад годину

Окупанти вночі атакували Херсон. Вороги понад годину обстрілювати місто проти 1 лютого.

Місцева влада показала наслідки атаки окупантів. На жаль, внаслідок обстрілу в людей пошкоджене майно, немає світла.

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Які наслідки обстрілу Херсона

У Херсонській ОВА розповіли, що росіяни цинічно обстріляли Херсон вночі та показали наслідки атаки.

Місто було під щільним вогнем окупанта. Обстріл не вщухав більш як годину. І вже звичною мішенню для ворога стали житлові квартали,

– заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, багатоповерхівки дивом вистояли, проте зазнали серйозних руйнувань.

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Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що через ворожий обстріл у місті немає світла. Тому не курсують тролейбуси на маршрути.

Аварійні бригади вже працюють (станом на ранок 1 лютого 2024 року – 24 Канал) над відновленням електромереж. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково,

– пояснив посадовець.

За його словами, тільки протягом січня російські загарбники 446 разів обстріляли Херсонську громаду, поранивши 41 людину та вбивши 9.



Росія продовжує тероризувати Херсон

Без світла залишилась частина Херсонської області

В Укренерго розповіли, що станом на ранок 1 лютого 2024 року в Херсоні без світла залишилось понад 69 тисяч споживачів, в області – 8 населених пунктів, тобто понад 3,8 тисячі споживачів.

Вночі (проти 1 лютого 2024 року – 24 Канал) російські масовані обстріли завдали значних пошкоджень обладнанню "Херсонобленерго"… Тривають аварійно-відновлювальні роботи,

– заявили у компанії.

Там також пояснили, що через бойові дії загалом без світла 359 населених пунктів. На жаль, є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Харківської областей.

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