Чому окупанти зняли прапор з будівлі ОДА в Херсоні: пояснення Соболевського

Днями в тимчасово окупованому Херсоні з будівлі обласної держадміністрації зник російський прапор. Водночас саму її загарбники вже якийсь час не використовували, побоюючись за свою безпеку.

Про це 24 каналу сказав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, росіяни фактично зупинили всю навігацію по Дніпру, тому люди не мають можливості переправлятися з лівого на правий берег.

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Що з будівлею обладміністрації в Херсоні

Соболевський зазначив, що російські окупанти справді зняли свій триколор із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

За його словами, зараз, коли росіяни зняли охорону з будівлі обладміністрації та свій триколор, для людей це мало дуже велике психологічне значення. Адже було дуже сумно, коли окупанти знімали з цієї будівлі український прапор.

Тому обставина, що вона там зникла, вона, дійсно, підтримала наших людей дуже сильно,

– наголосив Соболевський.

Він зауважив, що насправді загарбники вже фактично не використовують будівлю обладміністрації, вважаючи її небезпечною. Хоч спочатку там розташовувалася "військова комендатура" та "військове керівництво" окупантів. А в частині її приміщень росіяни проводили допити наших людей.

Заступник голови Херсонської облради додав, що ця будівля фактично була двічі пограбувана. Першого разу це зробили окупанти перед тим, як її залишали, повивозивши звідти все, що мало цінність. Потім, коли з будівлі зняли охорону, її пограбували певні маргінали.

Чи можна переправитися з лівого на правий берег

Соболевський розповів, що росіяни фактично зупинили всю навігацію по Дніпру, тому люди не мають можливості переправлятися з лівого на правий берег. Залишається лише можливість виїхати на лівий берег річковий порт комунальним транспортом.

Але повернутися люди вже не мають можливості. Тобто з лівого берега на правий вони не возять людей і не перевозять машини,

– зазначив заступник голови Херсонської облради.

Він зауважив, що понтонну переправу біля Антонівського мосту зараз використовують виключно в інтересах окупантів, тому що цивільних туди не допускають узагалі.

Сам міст, за словами Соболевського, зараз, так би мовити, став пішохідним, оскільки проїхати там можна легковим автотранспортом. Водночас складно сказати, яке навантаження він може витримати, адже ЗСУ регулярно завдавали по ньому ударів. Однак окупанти постійно намагалися здійснювати якісь ремонтні роботи.

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Як окупанти здійснюють депортацію людей

Соболевський зазначив, що російські загарбники наразі зосередили зусилля щодо депортації населення із Каховки, Нової Каховки та Голої Пристані.

У Херсоні, на щастя, не було масово зафіксовано саме застосування насильства до людей, але вони створили такі умови, що люди були просто вимушені були виїжджати,

– сказав заступник голови Херсонської облради.

Тобто, наголосив він, у місті почали закривати продуктові магазини, аптеки й навіть медичні заклади, а лікарів окупанти примушували переїжджати на лівий берег.

Соболевський додав, що там усе ще залишаються у великій кількості люди, які відмовилися виїжджати, розуміючи, що потім повернутися додому буде дуже важко. Самі ж колаборанти нині перебувають переважно у Генічеську та Скадовську.

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