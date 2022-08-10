Удари ЗСУ свідчать, що перший етап звільнення Херсонщини розпочався, – Хлань

Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що Херсон звільнять найближчим часом. Він закликав місцевих чекати.

Херсонський депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань для 24 каналу розповів, що Україні насамперед необхідно зруйнувати плани росіян щодо "референдуму". Тобто у вересні зайти в Херсон і звільняти правобережжя.

До теми росіяни більше не можуть постачати зброю в Херсон автомобільними дорогами, – Хлань

"Всі підготовчі дії наших Збройних Сил – це і є початок першого етапу звільнення правобережжя. Тому я думаю, що його найближчим часом звільнять від окупантів", – сказав Хлань.

Військові досягатимуть тилових позицій окупантів

За словами Хланя, лівобережжя буде другим етапом звільнення. Це трапиться пізніше, тому що звільнивши правобережжя, Україна зможе завдавати вогневе ураження у будь-яку частину Херсонщини.

Велике скупчення росіян є на адмінмежі з Кримом. Вони розташовувалися в Генічеську, Новотроїцькому, Чаплинці й Каланчаку. Ці населені пункти зараз є недосяжними для нашої артилерії, але з правобережжя їх можна дістати. А з Запоріжжя можна починати зачистку і звільнення лівобережжя Херсонщині,

– зазначив депутат.

Втрати ворогів

Українські захисники влучили у склад ворожої зброї в управлінні Каховського каналу на Херсонщині. Військовим вдалось не зачепити стратегічно важливих об'єктів. Хлань показав фото з наслідком обстрілу.

У розвідці також зазначили, що росіяни на Херсонщині не мають ротації та перебувають під обстрілами ЗСУ. Вони скаржаться на це родичам.

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