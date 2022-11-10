Паніка випередила росіян, – активіст пояснив, як дійшло до "відступу" з Херсона

Росія заявила про виведення своїх військ із Херсона на лівий берег Дніпра. Цікаво, що російське командування почало панікувати ще до того, як переполох охопив лави окупаційного війська.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він наголосив, що наші успіхи на Снігурівському напрямку призвели до того, до чого й повинні були.

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Що призвело до "відступу" росіян із Херсона

Молчанов наголосив, що було доволі очікуваним те, що російські окупаційні війська будуть змушені вдатися до таких жестів через те, що певна їхня частина працювала відверто на знищення власних тилів та унеможливлювала навіть спроби їхньої оборони.

Тобто, за його словами, станом на вчора все залежало від того, коли нарешті ЗСУ здійснять успішний прорив та вклиняться в їхню оборону в якомусь місці. Тому що в окупантів були проблеми з перекиданням оперативних резервів і неможливістю постачання достатньої кількості снарядів.

Зрештою взагалі не було як таких танкових підрозділів, які б могли контратакувати для того, щоб вибити наших з тих позицій, куди вони вклинилися,

– заявив Молчанов.

Херсонський активіст зауважив, що єдине, що у них було, – це можливість наводити артилерію з лівого берега та певна кількість польової артилерії, яка перебувала у таких базових селах, як Правдино, Киселівка, Благодатне, Новопетрівка й особливо в тій же Снігурівці.

Він додав, що все залежало від ЗСУ, оскільки чим більше у нас снарядів – тим більше можливостей бити по складах та базах, де розташовувалися росіяни. Адже, наприклад, у середині жовтня їх явно бракувало. Росіяни ж змогли за цей період навіть поповнити свій склад "чмобіками" на правому березі, але живої сили у них стало більше, а можливості її утримувати – менше.

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Російське командування достроково запанікувало

Молчанов зауважив, що наші успіхи на Снігурівському напрямку призвели до того, до чого й повинні були. Адже росіяни ніколи не стануть героїчно стояти на смерть у тій же Снігурівці – й вони почали втікати.

Далі вже цікава така особливість російського командування, яке панікує достроково, ще до того, як паніка охопила лави оборонців, які, може, пів року десь стійко тримали цей фронт, – росіяни почали підривати мости,

– сказав херсонський активіст.

Він наголосив, що вже перший підірваний міст спричинив майбутній ефект доміно, коли окупанти залишили напризволяще тих своїх вояків, які ще трималися в Снігурівці, побачивши, що росіян, які почали звідти втікати, накриває нашою артилерією – там більш ніж сотня їх загинула напередодні.

За словами активіста, над вежею, яка розташована на околиці Снігурівки, з'явився наш прапор, однак поки що не можна говорити про її звільнення не лише через інформаційну тишу, а й через відсутність зв'язку.

Але красномовним є те, що росіяни підірвали міст на південь від Снігурівки, залишивши там своїх у фактичному оточенні напризволяще. Після того вони підірвали міст у районі села Афанасіївка, також на південь від Снігурівки, вже не через канал, а через річку Інгулець,

– заявив Молчанов.

Він додав, що весь російський інгулецький фронт практично залежав від цього мосту, тому що білощебенева дорога вздовж Інгульця була фактично єдиним засобом постачання їхнім військам, які там стояли. Тому окупанти залишилися без можливості постачання, внаслідок чого посипався їхній фронт уже й на південь, де немає сіл – там просто голий степ без доріг.

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