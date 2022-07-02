"У кого діти – треба евакуюватись": росіяни на Херсонщині готують цинічні плани на 1 вересня

Росіяни з першого вересня анонсували відкриття шкіл. Це приблизно чверть шкіл, яка існувала за мирних часів.

Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він сумнівається, що росіянам таки вдасться відкрити навіть частину шкіл.

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"Окупанти суворо наголошують, що дистанційне навчання за українськими програмами заборонене. Це неприємний сигнал, бо чутки вони розповсюджують через своїх агентів, що позбавлятимуть батьківських прав тих, хто не віддасть дитину до російської школи. Підкреслюю, що евакуюватися зараз треба за будь-яку ціну всім, у кого є діти. Майбутнього у дітей, які вчилися за російськими програмами, немає", – сказав Молчанов.

Що ще роблять росіяни на Херсонщині

Окупантам все важче утримувати Херсонщину, але попри це вони діють силою. За словами Молчанова, росіяни поступово захоплюють різні аспекти життя херсонців й залишають альтернативу – перестати існувати або визнавати "рускій мір", який там створюють.

Навіть попри те, що їм не вдалося запустити залізничне сполучення і вони у своїй пропаганді зазвали це "посуненням дати вправо". Мабуть, мають на увазі старт потяга, який сполучатиме з Кримом,

– розповів активіст.

Він додав, що інша погана новина – росіяни почали працювати над реєстрацією актів цивільного стану. Тобто фіксують шлюби, народження, смерті. Хоча на Херсонщині до останнього працювали українські РАЦСи.

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Крім цього, росіяни самі розповсюджують інформацію про свої паспорти. Заявляють, що до них звернулися 13 800 осіб.

"Великих черг немає. Зараз 1,5% населення області вже звернулися по ці документи", – сказав Молчанов.

Методи навчання росіян

Правозахисник Павло Лисянський розповів, що окупанти на Луганщині мілітаризують навчання неповнолітніх. Зокрема, у Старобільську тепер є "казачій кадєтській корпус". Діти ходитимуть туди з першого класу в "казачій" формі.

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