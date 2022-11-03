Ще один удар по енергетиці: з Херсонщини окупанти хочуть вивезти в Росію сонячні електростанції

У тимчасово окупованому Херсоні окупанти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Під цим приводом вони планують позабирати у місцевих сонячні електростанції.

Про те, що в українців забиратимуть сонячні електростанції, окупанти заявили відверто.

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Ще один удар по енергетичній інфраструктурі

Російські загарбники на Херсонщині заявили, що якщо власники майна не з’являться у встановлені терміни, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізоване", тобто викрадене. Станції росіяни передадуть своїй фейковій компанії "гуп херсонобленерго", після чого майно вивезуть на територію Росії.

Окупанти виганяють українців з Херсонщини

Російські загарбники продовжують незаконну "евакуацію" українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла у Росії.

В рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заїжджають переодягнені в цивільне російські військові. Також у місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію тимчасово окупованого Криму. Зараз сироти перебувають на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув'язнених херсонської колонії.

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