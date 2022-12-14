Росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА та склад: є загиблий в області

Сьогодні зранку внаслідок обстрілів Херсона Росією загорілось складське приміщення. Після цього окупанти поцілили у центр міста, а саме в будівлю Херсонської ОВА.

За минулу добу, 13 грудня, російські військові 42 рази обстріляли територію Херсонської області. По регіону гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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Внаслідок обстрілів є загиблий

Російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

На жаль, є жертви серед цивільного населення. Своїми обстрілами росіяни вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.

Окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні зранку, 14 грудня, внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів Херсона загорівся склад. На місце прибули рятувальні служби, щоб вгамувати полум'я. Наслідки збитків ще встановлюють – про них повідомлять пізніше.

Пізніше він повідомив, що сьогодні, близько 11:00, російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський уточнив, що зазнали пошкоджень житлові будинки, розташовані поруч.

Наслідки ранкового обстрілу Херсона: фото

12 грудня росіяни вбили 3 людей у Херсоні