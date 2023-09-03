Херсон перебуває під ворожим обстрілом

Російські військові близько обіду обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко о 14:44 написав про те, що в Херсоні лунають вибухи. Мрочко закликав жителів Херсона залишатися в безпечних місцях. Інших деталей він не повідомив.

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Зазначимо, що в Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Це може вказувати на те, що окупанти здійснюють обстріл з артилерії.

Росіяни 2 вересня випустили 14 снарядів по Херсону

За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів по Херсонській області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА, авіації та ЗУ-23.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та релігійну споруду в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – отримали поранення.

Росіяни обстріляли центр Херсона