Херсон перебуває під ворожим обстрілом
Джерело:Роман Мрочко
Російські військові близько обіду обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко о 14:44 написав про те, що в Херсоні лунають вибухи. Мрочко закликав жителів Херсона залишатися в безпечних місцях. Інших деталей він не повідомив.
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Зазначимо, що в Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Це може вказувати на те, що окупанти здійснюють обстріл з артилерії.
Росіяни 2 вересня випустили 14 снарядів по Херсону
За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів по Херсонській області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА, авіації та ЗУ-23.
По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та релігійну споруду в Херсоні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – отримали поранення.
Росіяни обстріляли центр Херсона
- 27 серпня російські військові обстріляли центральну частину Херсона.
- Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік.
- У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого.