Херсон пережив пекельну ніч: атакували лікарню, багато влучань й пожеж у житлових кварталах

Російські окупанти вночі проти 19 червня атакували Херсон декілька разів. Вороги вдарили по лікарні, машинах швидкої та будинках цивільних.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що Росія травмувала мирну мешканку. Її доправили в лікарню з уламковим пораненням живота, пише 24 Канал.

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Роман Мрочко пояснив, що, враховуючи інтенсивність атак, поранених могло бути значно більше.

Які наслідки атаки росіян по Херсону

Переважно під ударом опинилися житлові квартали. Багато влучань, пожеж сталося у приватному секторі Корабельного та Дніпровського районів,

– заявив глава Херсонської МВА.

Наслідки атаки росіян по Херсону: дивіться відео

У Херсонській обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог вдарив по лікарні щонайменше 3 снарядами із реактивної системи залпового вогню "Град".

Прилетіло по гаражу, в котрому стояли швидкі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки. Також в одному з корпусів закладу охорони здоров'я повибивало вікна,

– пояснили в ОВА.

Там додали, що люди в лікарні не поранились.

Наслідки нічного удару росіян по Херсону /Фото ОВА та скриншоти з відео

На жаль, вранці 19 червня Росія вдарила по селу Ольгівка Бериславського району Херсонщини. Там ворог атакував житловий будинок, спалахнула пожежа.

Вибухової та черепно-мозкової травми, контузії зазнала 67-річна жінка. У неї також опіки голови, кінцівок, грудної клітини. Вона в лікарні в стані середньої тяжкості.