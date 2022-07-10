Херсонець показав, як російські загарбники вдерлися до його квартири: жахливе відео

росіяни продовжують займатися мародерством. Вони шукають в окупованому Херсоні квартири, де можна щось вкрасти.

Херсонець Юрій Антощук опублікував відео, де загарбники вдерлися до його дому. Зафільмувати "визволителів" вдалось завдяки камерам спостереження.

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"Сьогодні зранку окупанти навідалися до мене в гості. Не дуже привітно виламали двері. Три штуки. Вкрали камери. Також три штуки. Ще щось там вкрали. Унітаз на місці. Поки що", – написав Антощук.

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Соболевський закликав шукати укриття

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав людей будь-якими методами намагатись виїхати з окупованих територій. Оскільки вони можуть постраждати під час майбутніх боїв за деокупацію Херсонщини.

Якщо виїхати немає змоги, то слід шукати укриття. Туди потрібно принести вдосталь їжі та води.

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Знищують врожаї

Через обстріли та навчання окупантів на Херсонщині палають поля з врожаями. Величезних масштабів займання є на лінії зіткнення.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що на допомогу у боротьбі з вогнем приходять рятувальники з Миколаївщини. Проте окупанти не дають працювати херсонським пожежникам і блокують проїзд до місць займання. Відтак, фермери змушені самостійно рятувати своє збіжжя та гасити вогонь.

Хлань додав, що також в області палають ліси. Їх також намагаються врятувати місцеві мешканці.

Ніхто не хоче працювати з росіянами

Окупанти найчастіше залучають до співпраці окремих маргіналів. Наприклад, антивакцинаторів. Проте звичайні херсонці навідріз від будь-яких контактів з вбивцями відмовляються. Через це "визволителям" не вдалося сформувати так звану міліцію, щоб стежити за незгодними.

"Насправді невелика кількість правоохоронців перейшли на сторону ворога на Херсонщині. Саме тому в останній тиждень у нас велика концентрація працівників "поліції" так званої "днр". Загарбники не змогли сформувати свою "поліцію" з місцевих і вимушені залучати кадри квазіреспублік", – сказав Соболевський.

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