Росіяни переміщуються, обкрадають міста та відключили зв'язок: яка ситуація на Херсонщині

Українські військові продовжують проводити операцію зі звільнення тимчасово окупованих територій. Росіяни справді заворушилися у Херсоні, не можна прокоментувати, що це за рух – відступ чи ротація, оцінити їх дії зможе лише ОК "Південь".

Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що ми дійсно бачимо, що є рух техніки та особового складу – включно із переміщенням з правого на лівий берег.

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Соболевський каже, що частина окупантів, використовує "евакуацію", як живий щит, бо вже зафіксували випадки, коли окупаційні військові у цивільному намагаються виїхати разом із місцевими.

На жаль, триває масштабне розграбування Херсону – росіяни вивозять культурні цінності та пам'ятники, а також розграбовують музейний фонд. Вже зараз відомо, що вони демонтували та забрали пам'ятники Сувовову та Ушакову – але це таке, у нас є свої герої, які заслуговують на пам'ятники,

– зазначає він.

Також Юрій Соболевський зазначає, що у місті зник зв'язок, а можливо вже й не працює мобільний інтернет. Ще вчора росіяни відімкнули кабельний інтернет, який вони подавали через окупований Крим.

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Окупанти продовжують депортацію українців

Не варто забувати, що окупанти разом із власною втечею, продовжують депортацію. "Вони почали це робити із "програм оздоровлення діточок" – росіяни пропонували батькам віддати своїх дітей на "відпочинок" у Росію чи в окупований Крим", – додає заступник голови Херсонської облради.

Станом на зараз, у Херсоні залишилося приблизно 100 – 120 тисяч людей – вони просто заручники у терористів.