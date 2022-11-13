Історичні дні: Притула показав фото бійців тероборони біля Антонівського моста

На Херсонщині російські окупанти втекли на лівий берег Дніпра. Наші захисники вже навідалися до Антонівського моста.

Відповідне фото оприлюднив волонтер Сергій Притула. Бійці приїхали до переправи на пікапі, гроші на який допомогли зібрати українці.

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Бійці ТрО приїхали до Антонівського моста

Притула опублікував світлину українських захисників біля Антонівського моста у Херсоні.

Антонівський міст. І хлопці з Одеського ТрО, 126 бригада, розсікають на нашому пекельному пікапі. Історичні дні. Дякуємо всім нашим Силам Оборони! Херсон – це Україна!!

– написав волонтер.



ТрО біля Антонівського моста / Фото Сергія Притули

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Окупанти зруйнували Антонівський міст

На Херсонщині росіяни, втікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали всі мости. Невдовзі в мережі з'явилися супутникові фото зруйнованих переправ.

Зокрема, окупанти зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро. Його підірвали на світанку 11 листопада, безпосередньо перед тим, як ЗСУ зайшли в місто.

За словами одного з херсонців, перед світанком він чув надзвичайно потужний вибух. Звук не був схожим на ті, що лунали протягом усієї війни.

"Зранку був сильний туман і мало що було видно, але люди з Антонівки кажуть, що вибуховою хвилею знесло дахи з будинків", – зазначив чоловік.

Через руйнування мосту окупанти, які залишилися в Херсоні, з великими складнощами могли перебратися на лівий берег лише поромами та понтонними переправами.

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