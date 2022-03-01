Херсон вистоїть та буде українським, – мер міста Колихаєв перед штурмом окупантів

Російські окупанти біля Херсона почали штурм міста. Там готові до бою та зустрічі непроханих гостей. За кілька годин до початку штурму мер міста розповів про ситуацію у ньому.

Російські окупанти у звичній для себе манері дочекалися настання ночі та почали атаку Херсона.

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Мер обіцяв вистояти перед ворогом

За декілька годин до штурму окупантів мер Херсона Ігор Колихаєв пообіцяв, що місто вистоїть та буде українським. Він закликав людей не виходити на вулицю під час комендантської години та не провокувати окупантів на конфлікти.

Як показав досвід, ця порада цілком слушна: для недалеких та позбавлених совісті російських окупантів цивільне населення може стати мішенню, тому треба бути обачним.

Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю. Херсон встоїть! Але дайте йому шанс це зробити,

– написав Колихаєв.

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