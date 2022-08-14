путін може віддати Херсон за Донбас, Крим і сухопутний коридор, – Гудков

російський диктатор владімір путін більше не готує нових наступів. Зараз єдиною його метою є вихід з війни, не програвши її. Тобто, російській аудиторії він повинен показати якусь перемогу.

Найбільше диктатору зараз потрібен мир, а не будь-яка пауза у війні. Таке переконання в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Компроміси" по-путінськи

У своєму бажанню до миру, на думку опозиціонера, путін навіть готовий "розмінюватися". Наприклад, піти з Херсону й частково з Запорізької області.

"Віддайте нам Донбас, зробіть безперешкодний прохід до Криму, зафіксуйте, що Крим наш, і на цьому ми підпишемо всі мирні угоди". Я думаю, що його навіть це влаштує,

– переконаний Геннадій Гудков.

Водночас він влучно зауважив, що це точно не влаштує Україну та український народ, який на війні зазнав значних втрат, але й нині бореться за увесь світ.

Геннадій Гудков про плани путіна щодо Херсона та ЗАЕС – дивіться відео

Позиція України щодо компромісів з кремлем