Проблем у ЗСУ ще багато: Коваленко припустив, скільки часу займе вихід росіян з Херсона

Російські окупанти залишають Херсон, щоб переміститися на лівий берег Дніпра. Загалом відхід загарбницького війська звідти триватиме ще певний час.

Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у ЗСУ загалом ще багато роботи щодо визволення правобережної Херсонщини.

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Скільки може тривати втеча окупантів із Херсона

Коваленко зазначив, що процес виходу росіян розпочався декілька тижнів тому, коли вони вивели своїх військових лікарів та розмародерили все обладнання, яке було в медичних закладах на правому березі Херсонської області, та навіть ліки з аптек.

Потім, за його словами, це продовжилося евакуацією артилерії, а минулого тижня окупанти вже згортали системи зв'язку. Це все вказувало на те, що вони не мають наміру тримати правобережну Херсонщину до останнього військовослужбовця.

Коли вони почали знищувати мости – це вже казало про те, що вони повністю відмовляються від якоїсь масштабної оборони. Все, що вони будуть зараз робити насамперед , – це, дійсно, продовжувати виведення своїх військ та гальмувати наш контрнаступ,

– заявив Коваленко.

Тобто, зауважив він, це не означає, що ми зараз будемо їхати до Херсона й нам ніхто не заважатиме. Насправді бойові дії будуть продовжуватися, у кожному населеному пункті проходитиме зачистка, виявлення диверсійних груп. Великою проблемою є ще також розмінування як населених пунктів, так і шляхів.

Тобто проблем у Збройних Сил України ще велика кількість, саме щодо визволення правобережної Херсонщини,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Він додав, що фактично можна казати, що сам процес просування наших захисників та безпосередньо втеча російських окупантів може зайняти від одного до двох тижнів.

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Коли ЗСУ можуть звільнити правобережжя Херсонщини

Коваленко вважає, що всю правобережну частину Херсонщини звільнять до кінця листопада, максимум – початок грудня. Звільнення цих територій відбуватиметься не якимось клином, а ЗСУ будуть "штовхати фронт", щоб наші підрозділи у жодному разі не опинилися в оточенні та окупанти не змогли їм перерізати шляхи постачання.

Буде саме штовхатися фронт. Це трохи довше, але насамперед – безпека наших військовослужбовців,

– наголосив військово-політичний оглядач.

За його словами, ми можемо розраховувати на взяття окупантів у полон, їх буде дещо менше, ніж на Харківському плацдармі. Але обмінний фонд буде поповнюватися. Водночас не відбуватиметься якихось великих оточень підрозділів росіян, будуть виключно ті підрозділи, які втратили зв'язок із командуванням.

Щодо техніки – так, ми будемо мати досить велику кількість трофейної техніки різноманітної номенклатури, але насамперед – це саме та техніка, яку на сьогодні не вигідно евакуювати на лівий берег,

– зауважив Коваленко.

На його думку, це можуть бути танки Т-62 та інші бойові броньовані машини. Звісно, окупанти будуть виводити найбільш цінну для них техніку, а також ту, яку мають можливість вивезти найбільш швидко.

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