Антонівського мосту немає, Каховська дамба – непрохідна: як росіяни не встигли вивести техніку

Українські військові успішно деокупують Південь. Через велику кількість мобілізованих росіянам важче оперативно залишати позиції.

Про це написав радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що ворогу не вдався організований відхід.

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"Це найнепростіший вид бойових дій. Антонівського мосту вже немає. За попередніми даними, понтонного під ним теж. Каховська дамба непрохідна для техніки. Далі тільки пішки або вплав", – написав Арестович.

Ворог не встигає втекти

Радник розповів, що російські десантники встигли вивести техніку, а мотострільці – ні. Як зазначив Арестович, ворог не встигає укріпитися на запланованих рубежах. Зокрема, дорого обійдеться ворогу провал під Киселівкою.

Тепер тисячі людей з відрізаними ресурсами й можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад – на люб'язні до неможливості українські війська. І артилерія – на голову, бо там наша авіація, – розповів Арестович.

Він додав, що коли мобілізовані впадуть у паніку, то результати звільнення територій можуть вийти яскравішими за харківські – і за полоненими, і за технікою.

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