У Херсоні зникло світло: без електрики залишилось все місто

Ситуація в українській енергосистемі досі є не зовсім стабільною. Зокрема, знеструмлено Херсон.

Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко розповів, що 16 жовтня у Херсоні зникла електрика. Причини наразі невідомі.

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Місто знеструмлене

Роман Мрочко повідомив про проблеми із електропостачанням.

Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються,

– написав він.

Він закликав місцевих стежити за оновленнями інформації, адже про всі зміни повідомлять. Олександр Прокудні написав, що росіяни поцілили у об'єкт інфраструктури.

Проблеми є не тільки там

Зокрема, у Сумах тимчасово призупинили рух тролейбусів. Це пов'язано із пошкодженням контактної мережі.

Крім цього, кореспондентка 24 Каналу також повідомляє про проблеми зі світлом у Миколаєві. Там знеструмлення пов'язане із ремонтними роботами за певними адресами. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що точку аварії вдалось знайти. Він уточнив, що це не приліт.

За його словами, щоб полагодити це, потрібно декілька годин.

Не було повідомлень про вибухи в регіоні. Очікуємо на офіційну інформацію. Водночас Росія знову запускала ударні дрони типу "Шахед". Зокрема, на Київщині працювала протиповітряна оборона. Ворог намагався атакувати столицю, але всі повітряні цілі вдалося знищити на підступах до міста.

Російська армія вночі 16 жовтня також атакувала Тернопільську область "Шахедами". Там виникла пожежа на одному з промислових об'єктів. Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС та Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає.