У Херсоні громадяни протистоять окупантам, співаючи гімн України: потужне відео
18 березня 2022 , 23:23Читать новость на русском
Джерело:Територіальна оборона ЗСУ
Російські війська тимчасово окупували Херсон. Однак громадяни не планують здавати своє місто та кожного дня героїчно протистоять ворогу.
Загарбники розгублені й у паніці вдаються до маразматичних дій. Так, 18 березня вони ввімкнули гімн СРСР, самі його слухати, а потім самі аплодували.
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Херсонці вирішили відповісти окупантам: ставши як один напроти росіян, громадяни заспівали гімн Української держави та вигукували патріотичні гасла.
У соціальній мережі оприлюднили відео героїчної боротьби жителів Херсона зі загарбниками.
В Україні може лунати лише один Гімн. Наш. Дякуємо херсонцям за незламність. Ви наші Герої,
– підписали ролик.