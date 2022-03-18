У Херсоні громадяни протистоять окупантам, співаючи гімн України: потужне відео

Російські війська тимчасово окупували Херсон. Однак громадяни не планують здавати своє місто та кожного дня героїчно протистоять ворогу.

Загарбники розгублені й у паніці вдаються до маразматичних дій. Так, 18 березня вони ввімкнули гімн СРСР, самі його слухати, а потім самі аплодували.

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Херсонці вирішили відповісти окупантам: ставши як один напроти росіян, громадяни заспівали гімн Української держави та вигукували патріотичні гасла.

У соціальній мережі оприлюднили відео героїчної боротьби жителів Херсона зі загарбниками.

В Україні може лунати лише один Гімн. Наш. Дякуємо херсонцям за незламність. Ви наші Герої,

– підписали ролик.