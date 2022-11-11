У Херсоні люди чекають на ЗСУ: бійців помітили на околиці міста
11 листопада 2022 , 13:21Читать новость на русском
11 листопада у центрі Херсона зібралися місцеві жителі. Вони чекають на військових Збройних Сил України.
Люди вийшли на вулиці Херсона з українськими прапорами. Про це інформує 24 канал.
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У Херсоні люди чекають на ЗСУ
Херсон, зараз! Люди зустрічають ЗСУ,
– повідомляє херсонський журналіст Костянтин Риженко.
У Херсоні чекають на ЗСУ / фото Костянтин Риженко
Місцеві жителі повідомляють, що наші військові вже зайшли у Херсон.
ЗСУ зустрічають у Херсоні / фото Костянтин Риженко
До речі, у селах під Херсоном місцеві жителі зривають і палять пропагандистські білборди, а також вивішують українські прапори.
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