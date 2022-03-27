У Херсоні люди вийшли на мирний мітинг: окупанти розганяють їх димовими шашками

У неділю, 27 березня, жителі Херсону вийшли на мирний мітинг. Вони хотіли донести свою проукраїнську позицію, але їх почали розганяти димовими шашками.

Мешканці міста скандували "Херсон – це Україна!" Але російські військові вкотре розігнали мирний мітинг насиллям, кидаючи у людей димовими шашками.

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На відео видно, що на площі зібралося багато людей.

Цього ж дня мирний мітинг відбувається у Каховці. Мешканці міста заявили, що ніякі БТРи та "москальські зайди" не зможуть зробити тут "русскій мір".

Тим часом у Генічеську, який росіяни тимчасово окупували ще 24 лютого, містяни підпалили військкомат, де розміщувалися російські агресори. Подія трапилась в ніч на 27 березня.