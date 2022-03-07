У Херсоні люди знову вийшли на мітинг: скандують "Херсон це Україна" – відео з міста

У Херсоні люди знову вийшли на проукраїнський мітинг, хоч місто й заповнене орками. Вони скандують "Херсон це Україна".

Також вони скандують "Смерть ворогам". На акцію люди у місті вийшли знову 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Херсоні люди вийшли на проукраїнську акцію

Люди вийшли на проукраїнську акцію в Херсоні: дивіться відео

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