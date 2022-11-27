Лікарня не могла стати російською: медики Херсона вигадали COVID, аби лікарню не захопив ворог

Російські загарбники під час тимчасової окупації Херсона хотіли перетворити місцеву лікарню на військовий шпиталь. Втім, медики захищали заклад. Зокрема, вигадали спалах коронавірусу, аби не допустити захоплення лікарні ворогом.

Під час тимчасової окупації Херсона російські військові намагалися взяти під контроль лікарню імені Тропіних. Однак, медики не хотіли співпрацювати з ворогом, тож вдалися до хитрощів. Як лікарі відчайдушно боролися за медзаклад, розповідаємо далі.

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Як у Херсоні медики лікарню від окупантів захищали

Коли бійці Путіна вперше навідалися до лікарні Тропіних, вони наказали очільнику медзакладу Леоніду Ремизі зняти синьо-жовтий прапор, що висів на вході. Однак, лікар відмовився.

Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити,

– підкреслив Ремига.

Головний лікар Леонід Ремига / Фото The Wall Street Journal

Втім, цього разу росіяни довго не наполягали та пішли геть. Однак, через декілька днів до лікарні на бронетранспортері приїхали ворожі солдати. Вони планували перетворити лікарню у військовий госпіталь. Тоді лікарі придумали, як перехитрити окупантів.

Наша лікарня не могла стати російською,

– наголосив Леонід Ремига.

Головний лікар вийшов до загарбників у захисному спецодязі та заявив, що військові не можуть зайти до через спалах коронавірусу. Персонал обліпив стіни медзакладу попередженнями про інфекцію. На щастя, хитрість спрацювала: на деякий час солдати пішли геть.

У Херсоні медики вигадали спалах коронавірусу, аби загарбники не захопили лікарню / Фото The Wall Street Journal

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