У Херсоні місцевий колаборант погрожує людям російським ув’язненням
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
У Херсоні місцевий колаборант Кирило Стремоусов погрожує іншим мешканцям російським ув’язненням. Йдеться про тих, хто виступає проти "русского міра".
Тобто погрози отримують патріоти, активісти, журналісти та інші.
До теми На Харківщині окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу
Всі ці люди почуваються в небезпеці, бо Стремоусов обіцяє зачистки й тюрми. Зокрема, у своєму відеозверненні Стремоусов пообіцяв "перепис населення" і покарання для "тих, хто жив на гранти".
Себе Стремоусов називає у відео "русским", який багато років "страждав від нацистів та провокацій СБУ". Також він збрехав, що СБУ заарештовувало його. Насправді жодного разу правоохоронці його не затримували.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!