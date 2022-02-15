У Херсоні Mitsubishi зіткнувся з маршруткою: є постраждалі
Джерело:Нацполіція
У Херсоні 15 лютого сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та легкового автомобіля Mitsubishi Galant. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 09:05 на вулиці Театральній. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.
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У ДТП постраждали троє людей
Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись вулицею Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вулиці Театральна, не надав переваги в русі маршрутці, яка їхала головною дорогою – це призвело до зіткнення.
Унаслідок ДТП карети "швидкої допомоги" доставили у лікарню трьох учасників – водія автомобіля та двох пасажирів автобусу. Наразі встановлюється ступінь отриманих потерпілими тілесних ушкоджень,
– повідомили у поліції.
У Херсоні сталася ДТП за участі маршрутки та легковика / Фото Нацполіції
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