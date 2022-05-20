У Херсоні над залізничним вокзалом невідомі встановили український прапор

У тимчасово окупованому Херсоні невідомі встановили прапор України на залізничному вокзалі. В "Укрзалізниці" припустили, що до цього може бути причетний партизанський рух.

Патріотичне відео національний перевізник розмістив на своїй сторінці у телеграмі.

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В "Укрзалізниці" наголосили, що Херсон – це Україна.

Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде,

– написали у пресслужбі.

У Херсоні над залізничним вокзалом встановили український прапор: дивіться відео

Яка ситуація на Херсонщині

Окупанти посилюють інформаційні атаки на херсонців, аби ті зневірились в українській владі. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що росіяни спричиняють затримки у виплаті коштів вчителям, лікарям та соціальних коштів.

Російські війська прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області, тому бої на цьому напрямку можуть ще продовжуватися.

Росіяни увірвались в помешкання працівника Суспільного в Херсоні та викрали його. Двері квартири були вибиті, а речі та меблі – розкидані.

11 травня орда росіян увірвалась до Херсонського СІЗО. Окупанти закидали відеокамери світло-шумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Один з ув'язнених почав висловлювати окупантам обурення. Російські нелюди через це його одразу вбили.

Зауважимо, що в окупованому Херсоні ще наприкінці березня у мерії міста вивісили величезний прапор України.

Нагода для вивішення оновленого прапора

Місцеві жителі нагадують ворогу, що Херсон – українське місто. Цього разу вони це зробили демонстравним вивішенням українського стягу прямо на Херсонську міську раду.

Річ у тім, що у ніч, коли обстрілювали мерію Херсона, то перебили трос, на якому тримався державний прапор України. Сам стяг, до слова, уже зіпсувався із часом.

Сам прапор давно настав час замінити. Він вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий,

– зазначив мер Херсона.

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив про вивішення прапора на своїй фейсбук-сторінці. "Добрий день, моє Місто-герою!" – написав він.

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Голова ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Україна продовжуватиме бойові дії доти, доки не витіснить російські війська з усієї своєї території, включаючи Крим та інші регіони, окуповані Москвою у 2014 році.