У Херсоні невідомі продавали печиво з машин, використовуючи символіку Червоного Хреста

Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України офіційно заявляє, що транспорт, який зафіксували у Херсоні не належить їхній організації.

Повідомляється, що машини із відповідною символікою бачили у Шуменському та Таврійському мікрорайонах.

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Продавці не мають ніякого відношення до Червоного Хреста і незаконно використовують нашу емблему. Про всі факти прошу повідомляти за телефонами 49-30-51 та 050-725-17-11",

– написала заступниця голови організації Лариса Марченко на офіційній сторінці Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що міжнародна організація "Червоний Хрест" забороняє Україні використовувати їхню емблему для евакуаційного транспорту.

Верещук звертається до Червоного Хреста з вимогою зробити гуманітарні коридори у Києві:

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