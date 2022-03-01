У Херсоні окупанти беруть в полон перехожих
1 березня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Всевидяче око"
У Херсоні російські окупанти беруть в полон простих перехожих. Загарбників помітили в одному з мікрорайонів міста.
Очевидці оприлюднили відео, як російські військові під дулом автоматів кудись повели мирного чоловіка.
Важливо У перший день весни Херсон, як і раніше, Україна, – Колихаєв про ситуацію в місті
Тому людей просять зараз не виходити з будинків.
Яка ситуація в Херсоні
Вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто зі всіх сторін, а на околицях було багато ворожої техніки.
Однак мер Ігор Колихаєв запевнив, що місто стоятиме до останнього й буде українським.
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