У Херсоні зник доступ до українського телебачення: окупанти захопили приміщення Суспільного

Загарбники продовжують атакувати канали зв'язку в Україні: цього разу під прицілом опинилося мовлення в Херсоні. Місто тимчасово залишилося без українського телебачення.

За даними місцевої обласної військово-цивільної адміністрації, через телебачення окупанти планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією".

До теми СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві

У Херсонській ОВА наголосили, що це – фейк! Місто не здалося і не здасться ворогові.

Росіяни атакують Херсонщину й інформаційно

Як повідомили Суспільному, окупанти пробрались на територію радіотелепередавального центру та захопили телевишку. У Херсоні вже не працюють приставки Т2 та кабельні канали, а дивитися українські телеканали жителі можуть тільки через інтернет.

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", – пояснили в Херсонській ОВА. Але їм нічого не вдасться.

Рашистські ЗМІ також розносять фейк, мовляв, до них надходять звернення з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії.

Де херсонцям отримувати правдиву інформацію

Зараз украй важливо черпати інформацію лише з офіційних джерел, зокрема в телеграм-каналі місцевої влади. Не варто поширювати неперевірені факти, адже війна з окупантами, у тому числі інформаційна, триває.

Відомо, що 3 березня рашисти окупували приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Але Суспільне не припиняє свою роботу, повідомляє "Детектор медіа". Журналісти працюють віддалено та оперативно інформують про все, що відбувається в регіоні, у соцмережах та на сайті.

Окупанти захопили приміщенні філії, але ми продовжуємо працювати та інформувати, – пояснила директорка з управління персоналом Суспільного Вікторія Сидоренко.

Достовірні новини можна також отримувати на хвилях "Українського радіо".

Журналісти херсонської філії Суспільного продовжують працювати віддалено / Фото Суспільне Херсон

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!